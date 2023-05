Per il ritorno delle semifinali di Europa League, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21 è in programma il match tra i padroni di casa del Siviglia che ospitano la Juventus. Pronostico Siviglia-Juventus, quote scommesse semifinale di Europa League. Scopri le quote offerte dai bookmaker, i possibile risultato finale e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Siviglia arriva a questa partita di ritorno delle semifinali di Europa League, dopo il buon pareggio ottenuto nella gara giocata a Torino e terminata con il punteggio di 1 a 1.

La squadra allenata dal tecnico José Luis Mendilibar, è arrivata a giocare le semifinali dopo aver eliminato nei quarti di finale il Manchester United, pareggiando 2 a 2 in Inghilterra e vincendo 3 a 0 nella gara giocata in casa.

La Juventus si presenta in Spagna dopo la pessima gara di andata, pareggiata solo al minuto 97 con una rete di Gatti, dopo una partita giocata sottotono.

La squadra bianconera ha raggiunto le semifinali di Europa League, dopo aver eliminato nei quarti di finale lo Sporting Lisbona, vincendo 1 a 0 in casa e pareggiando in Portogallo per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Suso, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Le quote dei bookmakers per questa partita di Europa League

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata e incerta sul risultato finale. Segno 1 giocato vincente a quota 2.45, il pareggio bancato a quota 3.20, sia su Sisal che su Golbet, mentre la vittoria esterna è offerta a quota 2.90.

Pronostico Siviglia-Juventus

Partita molto difficile da pronosticare quella tra Siviglia e Juventus. Se guardiamo alla rosa disponibile per le due squadre, la Juventus è sicuramente superiore, ma la squadra spagnola quando gioca in Europa League si trasforma, infatti ha vinto ben 6 volte questa competizione. Pronostico 1X Risultato finale 1-1/ 2-1/ 1-2