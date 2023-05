Giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio BayArena, i padroni di casa del Bayer Leverkusen, ospitano la formazione italana della Roma, per il ritorno delle semifinali di Europa League. Pronostici Europa League: Bayer Leverkusen-Roma, quote scommesse e probabile risultato esatto per questo match europeo.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa del Bayer Leverkusen, arriva a questa importante partita di ritorno delle semifinali di Europa League, dopo aver perso la gara di andata giocata a Roma per 1 a 0, ma giocando una buona partita, con tante occasioni da rete non sfruttate dagli uomini allenati dla tecnico spagnolo Xabi Alonso.

La Roma si presenta in Germania, forte della rete di vantaggio messa a segno da Bove, ma con una forma fisica della squadra non al Top e non sarà facile per i giallorossi centrare la finale di Europa League, in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Le quote dei bookmakers per questa partita

E’ la squadra di casa del Bayer Leverkusen, la squadra favorita dai bookmaker per la vittoria del match. Vittoria interna pagata 2 volte la posta giocata, il pareggio offerto a quota 3.45, la vittoria esteran della Roma bancata a quota 3.80 su Sisal e quota 3.85 su Goldbet.

Pronostici Europa League: Bayer Leverkusen-Roma

Partita molto complessa per la Roma a Leverkusen. La formazione tedesca è molto temibile soprattutto in casa e potrà contare su un pubblico molto caldo. La Roma però deve essere brava in difesa e deve ripartire in contropiede per sorprendere il Leverkusen. Pronostico 1X – Risultato Esatto 2-1 1-1 – 1-0