Per la partita di ritorno delle semifinali di Conference League, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Sankt Jakob-Park, i padroni di casa del Basilea ospitano la squadra italiana della Fiorentina. Pronostico Basilea-Fiorentina semifinale di Conference League del 18/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il possibile risultato esatto e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Basilea arriva a questa partita di ritorno delle semifinali di Conference League, forte del successo ottenuto nella partita di andata giocata 7 giorni fa a Firenze per 2 a 1.

La formazione svizzera si è qualificata per questa semiginale superando nei quarti di finale di Conference League il Nizza, pareggiando 2 a 2 in casa e vincendo nei tempi supplementari per 2 a 1 in Francia.

La Fiorentina si presenta a Basilea pronta a riscattare la brutta partita giocata in casa, dove la squadra allenata dal tecnico Vincenzo Italiano, ha giocato una partita poco attenta in fase difensiva.

I viola si sono qualificati per questa partita di semifinale, avendo avuto la meglio nei quarti di finale del Sivasspor, vincendo in casa 1 a 0 e in Turchia per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. Allenatore: Vogel

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Le quote dei bookmakers per questo match

Per i bookmaker è la squadra della Fiorentina ad aver più possibilità di vincita del match. Vittoria esterna bancata a quota 1.72, il pareggio offerto a quota 3.90, la vittoria interna del Basilea è pagata a quota 4.50 su Sisal e a quota 4.55 su Goldbet.

Pronostico Basilea-Fiorentina semifinale di Conference League

Se la Fiorentina si presenta a Basilea con lo spirito giusto può ribaltare la sconfitta subita nella partita di andata e andare dritta in semifinale. La squadra svizzera non difenderà la rete di vantaggio ma cercherà di colpire in contropiede. Pronostico 1-2 – Risultato Finale: 2-2/ 1-2 /2-3