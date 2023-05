Per la trentaseiesima giornata di Serie A, sabato 20 maggio 2023 è in programma la partita tra i padroni di casa del Milan che ospitano la già retrocessa Sampdoria. Pronostico Milan-Sampdoria, probabili formazioni e quote scommesse e probabili formazioni per questa gara di campionato italiano di calcio.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Milan arriva a questa partita di campionato contro la Sampdoria, dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League subita nella doppia sconfitta contri i cugini dell’Inter.

In campionato i rossoneri sono al quinto posto in classifica con 61 punti, staccati di 4 lunghezze dalla Lazio quarta forza del campionato. Nell’ultima partita di Serie A giocata, il Milan ha perso in trasferta 2 a 0 contro lo Spezia.

La Sampdoria si presenta a Milano, senza dover chiedere più nulla a questa campionato, dove la squadra di Genova si trova ultima in classifica con 18 punti, frutto di sole 3 vittorie, 9 pareggi e ben 23 sconfitte subite.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.

Le quote dei bookmakers per questa partita di Serie A

Per i bookmaker non c’è partita tra Milan-Sampdoria. La vittoria casalinga è infatti offerta a quota 1.17 sia su Sisal che su Fantasyteam, il pareggio è bancato a quota 7.50, la vittoria esterna della Sampdoria paga 17 volte la posta giocata.

Pronostico Milan-Sampdoria

Partita sulla carta senza storia quella tra il Milan e la Sampdoria. I rossoneri devono vincere per continuare a lottare per un posto nella prossima Champions League, la Sampdoria non ha nulla da chiedere e con i giocatori già con la testa in vacanza. Pronostico 1

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto ci fa pronosticare questo tris di possibili risultati esatto: 1-0 2-0 3-0