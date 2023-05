La sfida salvezza tra Lecce e Spezia è in programma allo stadio Via del Mare, domenica 21 maggio 2023 ed è valida per la trentaseieseima giornata del campionato di Serie A. Pronostico Lecce-Spezia, quote scommesse e probabile risultato esatto per questa importante partita di calcio.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Lecce arriva a questa importante sfida in chiave salvezza contro lo Spezia con 32 punti in classifica, due di vantaggio sulla coppia formata proprio dallo Spezia e dal Verona.

Gli uomini allenati dal tecnico Marco Baroni, hanno raccolto nelle ultime 4 partite giocate in Serie A solo 4 punti, frutto della vittoria interna 1 a 0 contro l’Udinese, del pareggio 2 a 2 ottenuto in trasferta contro la Lazio e delle sconfitte subite contro Verona e Juventus.

Lo Spezia arriva in salento per affrontare il Lecce, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso turno di campionato in casa contro il Milan per 2 a 0, che ha rilanciato le possibilità di salvezza, visto il passo falso del Verona in casa contro il Torino.

Le probabili formazioni di Lecce-Spezia

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Shomurodov.

Le quote dei bookmakers per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata e combattuta. Segno 1 offerto a quota 2.20 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio bancato a quota 3.10, la vittoria esterna dello Spezia è inserita in lavagna a quota 3.60.

Pronostico Lecce-Spezia

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Lecce e Spezia. Alla squadra di casa potrebbe bastare anche un pareggio e mantenere così 2 punti di vantaggio sullo Spezia a due giornate dalla fine del campionato. Lo Spezia deve fare almeno un punto per tenere i salentini ancora a portata di classifica e per giocarsi tutto nelle ultime 2 gare. Pronostico 1X

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto ci fa pronosticare questo tris di possibili risultati esatti: 1-0 1-1 2-1