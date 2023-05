Per il completamento della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, lunedì 22 maggio è in programma allo stadio Olimpico, la partita tra i padroni di casa della Roma, che ospitano la Salernitana. Pronostico Roma-Salernitana, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di campionato.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Roma arriva a questa partita di campionato contro l’Empoli, dopo aver centrato la scorsa settimana un posto per la finale di Europa League contro il Siviglia.

In campionato, i giallorossi sono al sesto posto in classifica con 59 punti, uno in più dell’Atalanta settima. Nell’ultima partita di Serie A giocata, è arrivato un pareggio a reti inviolate in trasferta a Bologna.

La Salernitana si presenta nella capitale, ormai praticamente salva dalla zona retrocessione, con 38 punti, 8 di vantaggio su Verona e Spezia. I campani vengono dalla bella vittoria ottenua in casa contro l’Atalanta per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

Le quote dei bookmakers per questa partita di Serie A

Per i bookmaker è la Roma la squadra nettamente favorita per vincere la partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.45, il pareggio bancato a 4.20, mentre la vittoria esterna della Salernitana si gioca a quota 7.40 su Sisal e a quota 7.45 su Goldbet.

Pronostico Roma-Salernitana

Partita che crediamo essere a senzo unico quella tra Roma e Salernitana.Alla squadra interessa vincere per conquistare un posto nelle competizioni europee la prossima stagione, la Salernitana è già salva e la squadra potrebbe avere già la testa in vacanza. Pronostico 1

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto ci fa pronosticare questo tris di possibili risultati esatto: 1-0 2-0 3-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione