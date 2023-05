Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Franchi di Firenze, è in programma il match tra i padroni di casa della Fiorentina che ospitano l’Inter, per la gara di andata della finale di Coppa Italia. Pronostico Fiorentina-Inter Coppa Italia, quote scommesse e risultato esatto, oltre alle probabili formazioni e al pronostico dei nostri esperti.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Fiorentina si presenta a questa partita di andata della finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato in semifinale la sorpresa Cremonese, vincendo la partita in trasferta per 2 a 0 e pareggiando la gara di ritorno in casa per 0 a 0.

L’Inter si presenta in Toscana per giocare la gara di andata della Coppa Italia, ma già con la testa rivolta alla finale di Champions League che giocherà contro il Manchester City. I neroazzurri si sono qualificati alla finale, superando in semifinale la Juventus, pareggiando 1 a 1 a Torino e vincendo 1 a 0 la partita giocata a Milano.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Bonaventura; Ikone, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Le quote dei bookmakers per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker, vedono i neroazzurri favoriti per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 1.95, sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria interna della Fiorentina offerta a quota 3.80.

Pronostico Fiorentina-Inter

Anche la Fiorentina come l’Inter giocherà oltre a quetsa finale di Coppa Italia, anche una finale europea e questo potrebbe incidere su questa partita. Gli uomini allenati da Simone Inzaghi sono favoriti e se giocheranno in formazione tipo potrebbero chiudere i match già nella partita di andata. Pronostico X2

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare queste tre possibilità 1-2 1-3 0-2

