Inter-Atalanta in programma sabato 27 maggio 2023, alle ore 20.45, è sicuramente una delle partite di cartello della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Atalanta, pronostico quote scommesse e probabile risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di casa dell’Inter, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, si presenta a questa importante partita di Serie A, al terzo posto in classifica con 66 punti, con 2 punti di vantaggio sul Milan quarto in classifica. I neroazzurri sono reduci dalla sconfitta subita nella trasferta di Napoli per 3-1.

L’Atalanta arriva a Milano sognando il colpaccio per rientrare nella lotta per un posto in Champions League. Infatti i bergamaschi sono al quinto posto con 61 punti, staccati solo di 3 punti dai rossoneri quarti. Nell’ultima partita giocata è arrivato un successo casalingo contro il Verona per 3 a 1.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Le quote dei bookmakers per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker, vedono l’Inter la formazione favorita per la vittoria della partita. Vittoria interna offerta a quota 1.85 sisa su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.80, mentre il successo in trasferta dell’Atalanta paga 4 volte la posta giocata.

Pronostico Inter-Atalanta

Alla squadra di casa basta anche un punto per qualificarsi alla prossima stagione di Champions League, mentre l’Atalanta se vuole coltivare ancora qualche speranza deve per forza vincere a Milano. Pronostico 1X

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare queste tre possibili risultati esatti 2-1 2-0 1-1

