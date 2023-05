Nel fine settimana si gioca l’ultima giornata del campionato italiano di Serie A. I giochi sono quasi tutti fatti, tranne quale squadra accompagnerà Cremonese e Sampdoria in Serie B, tra Verona e Spezia. Pronostici Serie A: quote scommesse, risultati esatti ultima giornata di campionato.

Pronostici Serie A: Roma-Spezia

La salvezza dello Spezia passa da Roma, dove domenica alle ore 21, affronta allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma.

La squadra giallorossa con una vittoria sarebbe qualificata alla prossima Europa League, sempre che non vinca la finale di questa sera contro il Siviglia e quindi qualificata di diritto alla fase finale. Per lo Spezia, oltre a questa partita tutto dipenderà anche dal risultato che il Verona riuscirà ad ottenere sul campo del Milan.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la vittoria dei giallorossi favorita a quota 1.95, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria esterna della squadra ligure si gioca a quota 3.70 sia su Starcasinò che su Sisal. Pronostico X2

Pronostici Serie A: Milan-Verona

Il Verona si gioca le sue speranze di salvezza, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano contro il Milan. Da segnalare che se Verona e Spezia finissero con gli stessi punti, con il nuovo regolamento di Serie A, le due squadre giocherebbero uno spareggio secco per rimanere nel campionato maggiore.

Il Milan è ormai sicuro di un posto nella prossima stagione di Champions League, dopo la vittoria di domenica ottenuta per 1 a 0 in casa della Juventus. Il Verona deve cerare di vincere e sperare che lo Spezia non faccia altrettanto a Roma per rimanere in Serie A.

Per i bookmaker il Milan è favorito dalle quote per la vittoria della partita. Segno 1 giocato a quota 1.85, il pareggio bancato a quota 3.20, la vittoria del Verona offerta a 3.80. Pronostico X2

