Domenica 4 giugno 2023, alle ore 21, la Juventus gioca la sua ultima partita di questa travagliata stagione, ospite dell’Udinese, match che potrebbe anche qualificare i bianconeri per la prossima Europa League. Pronostico Udinese-Juventus: probabili formazioni, quote e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di casa dell’Udinese, arriva a questa ultima partita del campionato di calcio di Serie A, al dodicesimo posto con 46 punti, frutto di 11 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte e con la testa già in vacanza.

La Juventus, allenata dal tecnico Massimiliano Allegri, si presenta ad Udine al settimo posto in classifica con 59 punti, a un solo punto dalla Roma sesta. Se i bianconeri vincono e la Roma non vince per la Juventus guadagnerebbe un posto nella prossima Europa League.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Le quote offerte dei bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match, vedono la Juventus favorita per la vittoria. Segno 2 offerto a quota 1.95 su Sisal e a quota 1.98 su Bullibet, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria interna dei friulani pagato a quota 3.80.

Pronostico Udinese-Juventus

Per l’Udinese questa partita non conta a nulla, se non quello di salutare la propria tifoseria e andare in vacanza. Per la Juventus una vittoria potrebbe portare i bianconeri la prossima stagione in Europa League, ma la squadra è ormai allo sbando. Pronostico x2

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare questa rosa di tre possibili risultati esatti 0-1/1-1/1-2

