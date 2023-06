Pronostici Calciomercato allenatori 2023. Inizia il valzer delle panchine per il prossimo campionato di calcio italiano di Serie A 2022-23. Il Napoli dopo lo Scudetto dice addio a Spalletti e al suo posto potrebbe arrivare Vincenzo Italiano che ha appena perso la 2° finale in pochi giorni, in Conference League, all’ultimo minuto contro il West Ham. Si parla anche di Juventus con l’idea Igor Tudor.

Pronostici Calciomercato allenatori 2023: Italiano per il dopo Spalletti a Napoli?

Dopo la fine del campionato e la celebrazione ufficiale dello scudetto, il Napoli pensa al dopo Spalletti. Il presidente Del Laurentiis ha parlato di una rosa di almeno 40 nomi che si sarebbero candidati per la panchina dei campioni d’Italia in carica che ora però sono chiamati a sostituire l’artefice del capolavoro scudetto, Spalletti appunto.

Secondo gli esperti di Snai la scelta potrebbe ricadere sull’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, favorito numero uno @2,50, seguito dalla coppia Luis Enrique, Sergio Conceicao, entrambi @4,50 volte la posta, mentre un arrivo dell’attuale ct azzurro Roberto Mancini sale @5.

Pronostici Calciomercato allenatori 2023: i casi Juventus e Roma

Da tenere sotto osservazione anche la panchina della Juventus, dove la posizione di Allegri è meno salda giorno dopo giorno. In caso di addio del mister toscano, la dirigenza bianconera pensa al ritorno di Igor Tudor, ex giocatore e già nello staff di Pirlo, che dopo aver ufficializzato l’addio dal Marsiglia è visto a Torino in quota @2,75 su Sisal, seguito anche qui da Vincenzo Italiano @6 che è finito sulla bocca di tutto dopo la splendida stagione con la Fiorentina, anche se nonostante 2 finali in Toscana non è arrivato nemmeno un titolo per i viola. Più lontano il ritorno di Antonio Conte, offerto @8 e Gian Piero Gasperini, @12.

Gasperini e Conte sembrano guardare ad alti orizzonti e convincono maggiormente i bookmakers per altri approdi, non Torino ma nella capitale visto che sono i favoriti per l’approdo sulla panchina della Roma in caso di addio di Josè Mourinho. Per Goldbet comanda l’attuale tecnico dell’Atalanta, fissato @6 con l’ex Tottenham primo inseguitore @8. Più remota invece l’opzione Daniele De Rossi @25, stessa quota di Thiago Motta che arriva da una buona stagione di Serie A.