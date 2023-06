Pronostici 3a giornata qualificazioni Euro 2024. Tra venerdì 16 e sabato 17 giugno si giocano tante partite valide per la qualificazioni ai prossimi europei di calcio che si giocheranno in Germania. Vediamo il programma completo di tutte le sfide e il punto della situazione di tutti i gironi.

Pronostici 3a giornata qualificazioni Euro 2024: la situazione dei gruppi A-B-C-D-E

Nel gruppo A riposa la Spagna (seconda con 3 punti) per via dell’impegno deli iberici in Nations League con l’Italia, ragion per cui la Scozia, prima a punteggio pieno dopo 2 turni, proverà a scappare facendo visita alla Norvegia di Haaland, che in questo momento ha solo un punto in carniere (ne abbiamo parlato qui). Nell’altra sfida del raggruppamento, si affrontano due formazioni che fin qui hanno disputato solo una gara, ovvero Cipro e Georgia.

Impegno facile per la Francia, che attualmente domina il gruppo B con 6 punti; la squadra di Didier Deschamps farà visita al fanalino di coda Gibilterra, zero punti e 6 gol subiti nelle prime due gare senza averne segnato nemmeno uno. Riposa l’Olanda, mentre la Grecia proverà ad infliggere la seconda sconfitta all’Irlanda.

Nel gruppo C, quello dell’Italia, non dovrebbe avere problemi l’Inghilterra che ospita Malta ancora ferma al palo come l’Ucraina. Quest’ultima proverà a fare i primi punti in trasferta contro la Macedonia del Nord che ha vinto l’unica gara fin qui disputata.

C’è più equilibrio nel gruppo D, con Galles e Croazia (che riposa) a pari punti (4), davanti di uno sulla Turchia, mentre Armenia e Lettonia sono ancora a secco. Il Galles ospita l’Armenia con l’obiettivo di centrare la prima vittoria contro questa nazionale (2 pareggi negli unici precedenti), mentre la Turchia fa visita alla Lettonia con l’obiettivo di cancellare la sconfitta rimediata contro i croati nel 2° turno.

Nel gruppo E le Isole Far Oer sfidano la Repubblica Ceca, attualmente prima in classifica con una vittoria e un pari. Riposa la Polonia di Fernando Santos, mentre la Moldavia fa visita all’Albania, attualmente fanalino di coda, ma con una sola gara disputata.

Pronostici 3a giornata qualificazioni Euro 2024: F-G-H-I-J

Scontro d’alta quota nel gruppo F tra la capolista Austria e il Belgio, che insegue al secondo posto ma con una gara in meno: nessuna vittoria degli austriaci nei precedenti, con un successo dei Diavoli Rossi e 3 pareggi. Riposa l’altra formazione a quota 3, ovvero la Svezia, mentre Azerbaigian ed Estonia si affrontano da ultime della classe.

Nel girone G riposa la capolista Serbia (a punteggio pieno), mentre Ungheria e Montenegro, entrambe a quota 3 (gli ungheresi hanno però giocato una sola partita), proveranno l’aggancio in vetta (2 vittorie per il Montenegro e un pari negli unici 3 precedenti). Lituania e Bulgaria, invece, si troveranno di fronte per cercare i primi punti di queste qualificazioni.

La Slovenia, capolista del gruppo H, se la vedrà contro la Finlandia che ha 3 punti. La Danimarca (anch’essa a 3 punti) cerca una vittoria contro l’Irlanda del Nord che manca da 4 sfide (una sconfitta e 3 pareggi), mentre il Kazakistan sarà di scena a San Marino, in una gara che sulla carta non dovrebbe avere storia.

Nel gruppo I è testa a testa tra Svizzera e Romania, che si trovano a pari punti a quota 6. Gli elvetici faranno visita ad Andorra, mentre i romeni saranno impegnati in una sfida più insidiosa contro il Kosovo che fin qui non ha mai perso (doppio pareggio). Israele cercherà la prima vittoria in casa del fanalino di coda Bielorussia.

Chiudiamo col gruppo J, quello che attualmente vede in testa a punteggio pieno il Portogallo. I lusitani saranno impegnati in casa contro la Bosnia Erzegovina, contro cui non hanno mai perso (3 vittorie e 2 pareggi). La Slovacchia, seconda, invece sarà di scena in Islanda. Infine, il Lussemburgo sogna la prima vittoria contro il Liechtenstein, ultimo a zero punti.

Programma completo delle partite del weekend

Finlandia-Slovenia 16.06. 18:00

Andorra-Svizzera (16.06. 20:45)

Bielorussia-Israele (16.06. 20:45)

Danimarca-Irlanda del Nord (16.06. 20:45)

Galles-Armenia (16.06. 20:45)

Gibilterra-Francia (16.06. 20:45)

Grecia-Irlanda (16.06. 20:45)

Kosovo-Romania (16.06. 20:45)

Lettonia-Turchia (16.06. 20:45)

Macedonia del Nord-Ucraina (16.06. 20:45)

Malta-Inghilterra (16.06. 20:45)

San Marino-Kazakistan (16.06. 20:45)

Lituania-Bulgaria (17.06. 15:00)

Lussemburgo-Liechtenstein (17.06. 15:00)

Azerbaigian-Estonia (17.06. 18:00)

Montenegro-Ungheria (17.06. 18:00)

Norvegia-Scozia (17.06. 18:00)

Albania-Moldavia (17.06. 20:45)

Belgio-Austria (17.06. 20:45)

Cipro-Georgia (17.06. 20:45)

Faerøerne-Repubblica Ceca (17.06. 20:45)

Islanda-Slovacchia (17.06. 20:45)

Portogallo-Bosnia-Erzegovina (17.06. 20:45)