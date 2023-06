La scorsa stagione di calcio in Premier League inglese, è stata vinta dal Manchester City, che oltre ad aggiudicarsi la Champions League, ha inseguito per tutta la stagione l’Arsenal, per poi superarla sul finire stagione ed aggiudicarsi per la 5 volta negli ultimi 6 anni, il titolo nazionale. Quote Vincente Premier League 2023-2024: Manchester City favorito, Arsenal e Liverpool outsider.

Premier League: negli ultimi 6 anni, 5 vittorie del Manchester City

La Premier League inglese, negli ultimi 10 anni, ha visto la squadra del Manchester City vincere per ben 6 volte, solo nella stagione 2014-2015 e 2016-2017 vinse il Chelsea, nella stagione 2015-2016, la grande sorpresa, con il successo del Leicester, guidato da Claudio Ranieri, mentre nella stagione 2019-2020 a trionfare fu il Liverpool.

Quote Vincente Premier League 2023-2024

Le quote offerte in Antepost dai bookmaker per la vittoria della Premier League edizione 2023-2024, vedono ancora i campioni in carica, come la squadra da battere. Infatti la vittoria finale de campionato inglese di calcio, da parte del Manchester City è offerta a quota 1.66 su Starcasinò e a quota 1.70 su Sisal.

Premier League 2023-2024: Arsenal, Liverpool e Manchester United le outsider

A contrastare la vittoria del City, ci proveranno l’Arsenal, bancato vincente a quota 8, che precede a quota 9, sia il successo del Liverpool, che quello dei cugini del Manchester United. A quota 13 è inserito nel tabellone quote il Chelsea, mentre paga 15 volte la posta giocata, il successo del Newcastle.

