Domani 10 giugno 2023, è in programma la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Noi dello staff di Poker Italia Web, abbiamo deciso contattare Tipster Londwinn, uno dei più bravi e preparati pronosticatoti in rete, che ci svelerà le sue previsioni per questa finale. Manchester City-Inter, finale di Champions League. L’analisi e il pronostico di Tipster Londwinn.

Manchester City-Inter: la finale delle finali

Senza ombra di dubbio, il match in programma il 10 giugno a Instanbul tra Manchester City e Inter e la finale più importante, perché decreterà la squadra vincente della Champions League, che prenderà il posto del Real Madrid, trionfatore la scorsa stagione.

Una partita che vede opposte una formazione inglese e una italiana, Pep Guadiola contro Simone Inzaghi, Erling Haaland, contro la coppia Lukaku-Martinez.

Come sono arrivate le due squadre alla partita di finale di Champions League?

La squadra di Milano, l’Inter è approdata a questo match finale dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Porto, nei quarti, il Benfica di Lisbona e in semifinale il “cugini” del Milan.

Il Manchester City invece, ha eliminato negli ottavi il Lipsia, poi ha superato nei quarti di finale la corazzata Bayern Monaco e in semifinale i campioni in carica del Real Madrid, allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

Il pronostico di Tipster Londwinn

Io vedo nettamente favorita la vittoria del Manchester City, ma non voglio dare il pronostico secco della partita, perché mi sembra troppo scontato. Vi consiglio Over 1.5 in casa per il Manchester City, e se vogliamo azzardare il risultato finale, io dico 3 a 0 per il Manchester City, offerto a quota 10 su Bullibet e a quota 12 su Sisal

