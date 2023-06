Pronostico Portogallo U21-Olanda U21 24 giugno 2023. Si scende in campo sabato 24 giugno alle ore 18:00 per questa interessante sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Calcio Under 21.

Pronostico Portogallo U21-Olanda U21 24 giugno 2023: sfida in equilibrio

Dopo la sconfitta arrivata per 2-0 all’esordio contro la Georgia, il Portogallo deve per forza vincere per rincorrere una qualificazione. L’Olanda invece, è stata bloccata per 0-0 dal Belgio.

Ci si aspetta una sfida tirata e con grande equilibrio come vediamo anche dalle quote 1X2 riportate qui sotto nella comparazione. Sono 8 i precedenti tra queste due nazionali, col Portogallo avanti 4-2 (completano il quadro 2 pareggi). L’ultimo scontro è stato quello delle qualificazioni agli europei del 2020 col 2-1 del Portogallo.

Pronostico Portogallo U21-Olanda U21 24 giugno 2023: probabili formazioni

Portogallo (4-1-2-1-2): Biai; Ferreira, Penetra, Araujo, Tavares; Dantas; Neves, Almeida; Sousa; Vitinha, Neto.

Olanda (5-2-3): Verbruggen; Rensch, van Hecke, Van de Ven, Hartman, Timber; Gravenberch, Taylor; Ekkelenkamp, Brobbey, Summerville.

Comparazione quote e scommesse Portogallo U21-Olanda U21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita valida per la 2a giornata della fase a gironi degli europei di calcio Under 21.

Qui segnaliamo una partita che a nostro parere sarà da basso punteggio. Davvero difficile giocare l’1X2, preferiamo andare con UNDER 2.5 @1.96 che ha una quota quasi alla pari molto interessante.