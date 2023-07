Il campionato di calcio italiano di Serie A, prenderà il via domenica 20 agosto 2023 e terminerà il 26 maggio 2024. Quali sono le squadre che secondo i bookmaker rischiano di retrocedere nel campionato cadetto di Serie B? Quote retrocessione Serie A 2023 2024: Salernitana,Cagliari,Frosinone,Lecce, Empoli, Verona e Genoa le squadre a rischio.

Salernitana,Cagliari,Frosinone,Lecce, Empoli, Verona e Genoa le squadre a rischio retrocessione

I maggiori bookmaker, hanno aperto da qualche giorno le quote Antepost sulla squadra che vincerà il prossimo campionato di Serie A, ma basta guardare con attenzione le quote per poter ricavare quali sono le squadre più a rischio retrocessione.

Secondo i bookmaker, le squadre più a rischio retrocessione sono sette, le tre neo promosse in Serie A, Frosinone, Cagliari e Genoa, a cui si aggiungono Salernitana, Lecce, Empoli e il Verona, che ha disputato quest’anno lo spareggio per rimanere nella massima categoria contro lo Spezia.

Quote retrocessione Serie A 2023 2024: Udinese, Sassuolo e Bologna le altre possibili squadre a rischio

Oltre alle già citate sette squadre a rischio retrocessione, il tabellone quote prevede poi altre tre squadre che potrebbero entrare in questa rosa di possibili formazioni a rischio retrocessione e stiamo parlando di Udinese, Sassuolo e del Bologna allenato da mister Thiago Motta.

