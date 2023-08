Per la partita di ritorno del match che vale un posto nella Champions League 2023-2024, martedì 29 agosto 2023, alle ore 21, scendono in campo a Berna in Svizzera, la squadra di casa dello Young Boys, che ospita la formazione israeliana del Maccabi Haifa. Pronostico Young Boys-Maccabi Haifa di Champions League del 29/08/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il possibile risultato esatto e il pronostico dei nostri tipster.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La partita di andata, giocata la scorsa settimana in Israele, è terminata a reti inviolate per 0 a 0, e ha lasciato aperte tutte le opzioni per questo match di ritorno.

Lo Young Boys è arrivato a questa partita per l’accesso alla Champions League 2023-2024 direttamente dalla finale, mentre il Maccabi Haifa, ha eliminato in semifinale lo Slovan Bratislava, vincendo sia in Slovacchia per 2 a 1 che in casa per 3 a 1.

Le probabili formazioni di Young Boys-Maccabi Haifa

YOUNG BOYS (4-1-3-2): Racioppi; Janko, Lustenberger, Camara, Benito; Niasse; Ugrinic, Monteiro, Rieder; Nsame, Itten. Allenatore: Raphaël Wicky.

MACCABI HAIFA (4-2-3-1): Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud; Jaber, Mohamed; Saba, Chery, Haziza; Pierrot. Allenatore: Messay Dego.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Champions League

E’ la squadra di casa dello Young Boys, la formazione favorita dai bookmaker per la vittoria. Segno 1 vincente offerto a quota 1.80 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna del Maccabi Haifa offerta a quota 4.20.

Pronostico Young Boys-Maccabi Haifa

Aver pareggiato la partita di andata per 0 a 0, sicuramente favorisce i padroni di casa del Young Boys, che possono sfruttare il fattore campo per centrare un posto in Champions League. Ma occhio al Maccabi Haifa che non parte spacciato. Pronostico 1x a quota 1.20 sia su Bullibet che su Starcasinò.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Young Boys-Maccabi Haifa, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-0 / 1-1 / 2-1

