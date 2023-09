Sabato 10 settembre, alle ore 18, si gioca allo stadio Tarczynski Arena (Wrocław) in Polonia, il match tra Ucraina-Inghilterra, valido per il gruppo C di qualificazione ai campionati europei di calcio, in programma il prossimo anno in Germania. Pronostico Ucraina-Inghilterra, quote scommesse e probabili risultato esatto.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale ucraina, arriva a questa partita di qualificazione a Euro 2024, con 6 punti conquistati dopo le prime tre partite del girone giocate. Dopo la sconfitta iniziale subita proprio con l’Inghilterra per 2 a 0, sono arrivate le vittorie ottenute contro Macedonia del Nord e Malta.

La nazionale inglese, allenata dal tecnico Gareth Southgate, viaggia a punteggio pieno nel girone C con 12 punti, frutto di 4 vittorie ottenute contro Italia e Malta in trasferta e Ucraina e Macedonia del Nord in casa.

Le probabili formazioni di Ucraina-Inghilterra

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Krivstov, Matvienko; Stepanenko; Sudakov; Jarmolenko, Malinovski, Tsygankov; Vanat. Allenatore: Serhij Rebrov

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Shaw; Philips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Allenatore: Gareth Southgate

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Per i bookmaker, è la nazionale inglese la squadra nettamente favorita per la vittoria della partita. Segno 2 giocato vincente a quota 1.40 su Netbet e a quota 1.43 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 4.50, la vittoria interna pagata 9 volte la posta giocata.

Pronostico Ucraina-Inghilterra

La nazionale Inglese, è sicuramente una delle grandi candidate insieme alla Francia e alla Germania per la conquista del campionato europeo 2024. Per noi non dovrebbe avere problemi a vincere questa partita, ma vi proponiamo come pronostico Over 2.5 a quota 1.85 sia su Bullibet che su Sisal

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Ucraina-Inghilterra, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-2 / 1-3 / 1-4

