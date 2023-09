Martedì 12 settembre 2023, alle ore 20.45, scendono in campo Svezia-Austria, per uan partita del gruppo F di qualificazione ai campionati di calcio europei in programma nel 2024 in Germania. Pronostico Svezia-Austria di Euro 2023, risultato esatto e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale di casa della Svezia, arriva a questa partita casalinga di qualificazione a Euro 2024, terza nel girone F, con soli 6 punti conquistati in quattro partite giocate e lontana 4 punti dalla coppia in testa formata da Belgio e Austria.

L’Austria, allenata dal tecnico Ralf Rangnik, arriva a Stoccolma, ancora imbattuta nel girone con 10 punti raccolti in quattro partite, frutto di tre vittorie e del pareggio ottenuto in trasferta per 1 a 1 contro il Belgio.

Probabili Formazioni di Svezia-Austria

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Hien, Olsson; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Forsberg; Isak, Gyokeres. Ct: Janne Andersson.

AUSTRIA (4-4-2): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Laimer, Schlager, Seiwald, Baumgartner; Gregoritsch, Arnautovic. Ct: Ralf Rangnick.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita incerta e molto equilibrata. Segno 1 vincente inserita nel tabellone quote a 2.35 su Goldbet e a quota 2.38 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna dell’Austria pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico Svezia-Austria di Euro 2023

Previsione non semplice per questa partita tra Svezia e Austria. La squadra scandinava deve per forza vincere per accorciare i 4 punti di distacco proprio sull’Austria, la nazionale ospite si potrebbe accontentare anche di un pareggio. Pronostico GOL SI a quota 1.80 su Netbet e a quota 1.85 su Marathonbet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Svezia-Austria, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-0 / 1-1 / 2-1

