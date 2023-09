Uno dei due posticipi della quarta giornata del campionato di calcio italiani di Serie A, è in programma lunedì 18 settembre 2023, alle ore 18.30 e vede scendere in campo la Salernitana che ospita il Torino. Pronostico Salernitana-Torino di Serie A, quote scommesse, probabili formazioni e possibile risultato finale.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La Salernitana, padrona di casa, arriva a questa quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, con 2 punti in classifica, frutto dei due pareggi ottenuti contro Roma in trasferta e Udinese in casa e della sconfitta subita a Lecce per 2 a 0.

Il Torino, si presenta in Campania, con quattro punti conquistati dopo tre partite giocate, ottenuti con il pareggio casalingo per 0 a 0 contro il Cagliari, la vittoria sempre in casa contro il Genoa per 1 a 0 e la sconfitta subita in trasferta a Milano contro il Milan per 4 a 1.

Probabili Formazioni di Salernitana-Torino

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly L., Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos, Botheim.

TORINO: Milinkovic-Savic, Rodriguez R., Schuurs, Buongiorno, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic, Zapata.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Serie A

Partita molto equilibrata nelle quote questa tra Salernitana-Torino secondo i principali bookmaker. La vittoria interna è offerta a quota 2.30 sia su Goldbet che su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna a quota 3.10.

Pronostico Salernitana-Torino di Serie A

Partita non facile da pronosticare questa tra Salernitana e Torino. I campani non hanno ancora vinto in questo campionato, ma hanno strappato due buoni pareggi, il Torino ha vinto in extremis in casa con il Genoa, ma ha perso in maniera pesante l’unica partita in trasferta giocata. Pronostico X2 a quota 1.28 o Over 1.5 a quota 1.36 sia su Sisal che su Netbet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Salernitana-Torino, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-0/ 1-1 / 0-1

