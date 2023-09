Per il primo turno di Champions League nel girone E, lo stesso della Lazio, questa sera alle ore 21, scendono in campo la squadra di casa olandese del Feyenoord, che ospita i campioni di Scozia del Celtic Glasgow. Pronostico Feyenoord-Celtic, quote scommesse e risultato esatto, oltre alle probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Il Feyenoord, debutta nella nuova stagione di Champions League nel gruppo E, lo stesso gruppo anche di Lazio e Atletico Madrid, contro il Celtic. In Eredivise olandese, dopo 5 giornate giocate il Feyenoord ha raccolto 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi.

La squadra scozzese del Celtic Glasgow, allenata da Mister Brendan Rodger, arriva in Olanda in testa al campionato nazionale di Premiership con 13 punti dopo 5 giornate, frutto di 4 vittorie e un pareggio.

Probabili Formazioni di Feyenoord-Celtic

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, legname; Ivanusec, Stengs, Paixao; Gimenez.

Celtic: Hart; Johnston, Phillips, Scale, Taylor; Paulo Bernardo, O’Riley, McGregor; Maeda, Furuhashi e Luis Palma.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Champions League

Per le case di scommessa è la squadra di casa del Feyenoord la formazione nettamente favorita per la vittoria della partita.

Segno 1 bancato vincente a quota 1.55 su Goldbet e a quota 1.58 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 4.40, il colpo esterno del Celtic offerto a quota 5.50.

Pronostico Feyenoord-Celtic

La squadra di casa del Feyenoord vuole sfruttare il fattore campo in questo esordio della stagione 2023-2024 di Champions League. Il Celtic è sicuramente più una squadra che si esalta davanti al proprio pubblico e fatica di più nei match giocati in trasferta.

Pronostico 1 a quota 1.58 e Over 2.5 a quota 1.65 sia su Netbet che su Sisal

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Feyenoord-Celtic, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-1/ 3-1 / 3-0