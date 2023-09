Il Napoli fa il suo esordio nel Gruppo C di Champions League, in trasferta in Portogallo, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21, ospite del Braga. Pronostico Braga-Napoli, quote scommesse e risultato esatto, oltre alle probabili formazioni e al possibile risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La formazione di casa del Braga, debutta in Champions League contro il Napoli, dopo aver ottenuto un posto nei gironi di qualificazione.

Nel campionato nazionale portoghese di Primeira Liga, il Braga dopo 5 giornate giocate ha raccolto solo 7 punti, frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

Il Napoli si presenta in Portogallo dopo le due deludenti partite giocate in Serie A, con la sconfitta subita in casa con la Lazio e il pareggio 2 a 2 ottenuto in trasferta a Genova.

Gli uomini allenati da Mister Rudy Garcia, devono partire con il piede giusto in Champions League, per non complicarsi troppo la vita per la qualificazione agli ottavi di finale.

Probabili Formazioni di Braga-Napoli

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz Allenatore: Jorge

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Champions League

Le quote offerte dalle case di scommessa, premiano la vittoria esterna del Napoli. Segno 2 giocato vincente a quota 1.82 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio inserito nel tabellone quote a 3.60, la vittoria interna del Braga giocata a quota 4.30.

Pronostico Braga-Napoli

Il Napoli in forma, non avrebbe secondo noi molte difficoltà a vincere a Braga.

Ma gli azzurri visti in campionato nelle ultime due giornate, sono sembrati una copia sbiadita della bella squadra che ha incantato in Champions League lo scorso anno.

Pronostico X2 a quota 1.20, o Over 1.5 a quota 1.22 su Netbet e a quota 1.25 su Marahonebet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Braga-Napoli, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1/ 0-1 / 1-2

