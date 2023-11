Per la tredicesima giornata de La Liga, va in scena sabato 11 novembre 2023, alle ore 21, allo stadio Santiago Bernabeu una classica sfida del campionato iberico, che è stata anche una finale di Champions League nel 2000. Pronostico Real Madrid-Valencia, risultato finale esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid arriva dalla netta vittoria in Champions League contro il Braga per 3-0, la quarta in questa competizione che è valsa il passaggio del turno agli ottavi.

In campionato il pareggio in casa contro il Rayo Vallecano nell’ultima, ha rallentato la corsa ed ora il distacco dal sorprendente Girona è di due punti.

In casa il Real Madrid è stato finora perfetto, complessivamente in stagione 6 vittorie, un solo pareggio e solo 2 gol subiti.

Il Valencia è a 18 punti a ridosso della zona Europa in classifica. Una posizione che più si addice alla storia della squadra catalana, che ha vissuto ultimamente delle stagioni molto difficili.

La squadra è in striscia positiva da 4 turni in campionato, 5 se aggiungiamo l’impegno di Coppa di Spagna. Il giocatore più rappresentativo di questo inizio stagione è il 24enne Hugo Duro autore di 5 gol e 2 assist in campionato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Alaba, F.Garcia; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius.

Valencia (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Crhistian, G.Paulista, Gaya; Pepelu, Guerra; Foulquier, D.Lopez, F.Perez; Duro.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Valencia sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 11 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Valencia

Sono i blancos i favoriti per questo incontro dai bookmakers a quota 1.36 su Marathonbet e a quota 1.32 su AdmiralBet.

Il pareggio è dato a quota 5.60 su Marathonbet e a quota 5.55 su Sisal. La vittoria del Valencia paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di LaLiga

L’ultima vittoria del Valencia in casa del Real Madrid risale al marzo del 2008, 15 anni fa. Non pensiamo possa accadere in questa giornata.

La vittoria del Real Madrid ci piace, meno la quota. Puntiamo su un multigol sulle merengues. In questa stagione la squadra di Carlo Ancelotti ha segnato 2 o 3 gol in 10 partite su 16 disputate. Crediamo possa accadere di nuovo.

Pronostico: Multigol 2-3 Casa a quota 1.95 su Sisal e a quota 1.88 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1