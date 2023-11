Per il girone J, di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024, giovedì 16 novembre 2023, alle ore 20.45 si gioca il match tra Slovacchia e Islanda. Slovacchia-Islanda di Euro 2024, pronostico, quote e risultato finale.

Lo stato di forma delle due nazionali?

La nazionale di casa della Slovacchia è a un passo dal qualificarsi ai campionati europei di Germania 2024. Gli uomini allenati dal tecnico italiano Francesco Calzona, infatti sono secondo nel girone J con 16 punti, con 5 punti di vantaggio sul Lussemburgo terzo.

La nazionale islandese arriva a Bratislava, quarta in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie un pareggio e ben 4 sconfitte e nell’ultima partita di qualificazione giocata, ha vinto in casa 4 a 0 contro il modesto Liechtenstein.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Islanda

SLOVACCHIA(4-3-3): Dubravka, Pekarik, Vavro, Skrjniar, Hancko, Duda, Lobotka, Kucka, Schranz, Polievka, Suslov. All. Calzona

ISLANDA(4-3-3): Olafsson, Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson, Willumsson, Traustason, Sigurdsson, Haraldsson, Finnbogason, Thorsteinsson. Ct. Hareide

Dove vederla in TV

Slovacchia-Islanda sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 16 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Slovacchia-Islanda

Segno 1 favorito per le case di scommessa nel match tra Slovacchia e Islanda. La vittoria interna è offerta a quota 1.75 sia su Sisal che su AdmiralBet, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria esterna pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Euro 2024

Alla Slovacchia basta un pareggio per qualificarsi come seconda nel girone dietro il Portogallo, all’Islanda servirebbe un miracolo per sperare ancora nella qualificazione.

Pronostico: 1 + Over 1.5 a quota 2.25 su Unibet e a quota 2.30 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-0