Per il gruppo E di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024, venerdì 17 novembre 2023, alle ore 20.45, si gioca il match tra la nazionale di casa della Polonia e la Repubblica Ceca. Polonia-Repubblica Ceca Euro 2024, pronostico vincente e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due nazionali?

La Polonia è al terzo posto nel girone E di qualificazione a Euro 2024, con 10 punti, a meno 3 dalla capolista Albania, un punto da recuperare sulla Repubblica Ceca e uno di vantaggio sulla Moldavia quarta, ma con una partita giocata in più delle altre nazionali e quindi questa di stasera è l’ultima partita del girone.

La Repubblica Ceca, guidata dal tecnico Jaroslav Šilhavý, arriva a Varsavia seconda in classifica e nell’ultimo match giocherà in casa contro la Moldavia.

Nell’ultimo turno giocato, è arrivata prima la pesante sconfitta esterna per 3 a 0 contro l’Albania, poi la risicata vittoria interna per 1 a 0 contro le Isole Faroe.

Le probabili formazioni di Polonia-Repubblica Ceca

Polonia (5-4-1): Szczesny; Kedziora, Dziczek, Peda, Sasz, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Frankowski; Lewandowski.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Doudera, Holes, Jemelka; Soucek, Kral; Cerny, Barak, Hlozek; Schick.

Dove vederla in TV

Polonia-Repubblica Ceca sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 17 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Polonia-Repubblica Ceca

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker, questa che vede opposte Polonia e Repubblica Ceca.

Segno 1 pagato vincente a quota 2.30 sia su Unibet che su AdmiralBet, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna giocata a quota 3.25.

Pronostico per questa partita di Euro 2024

La Polonia ha un solo risultato utile, la vittoria e poi sperare che nell’ultimo match la Repubblica Ceca non batta la Moldavia e sperare che la Moldavia non batta nell’altro match del girone l’Albania in casa questa sera.

La Repubblica Ceca, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio e giocarsi tutto nel match finale in casa contro la Moldavia.

Pronostico: 1X offerto a quota 1.33 su MarathonBet e a quota 1.35 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1