Sabato 18 novembre 2023, sul campo neutro di Budapest in Ungheria, si gioca il match di qualificazione a Euro 2024, tra la nazionale di Israele e quella della Romania. Pronostico Israele-Romania, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due nazionali?

La nazionale di casa di Israele, non può giocare a Tel Aviv, per via della guerra in corso e per questo motivo la partita si giocherà in Ungheria.

Con il pareggio ottenuto ieri per 1 a 1 contro la Svizzera, è ancora tutto aperto nel girone I, visto che Svizzera e Romania hanno 16 punti, 12 Israele e 10 il Kosovo.

La nazionale rumena arriva a questa partita forte dei 16 punti in classifica e con un pareggio sarebbe matematicamente qualificata per Euro 2024.

Con una sconfitta invece, le cose si complicherebbero e si giocherebbe la qualificazione nel match finale contro la Svizzera.

Le probabili formazioni di Israele-Romania

Israele (4-3-3): Glazer; Dasa, Shlomo, Goldberg, Revivo; Safuri, Lavi, Kanichowsky; Solomon, Weissman, Haziza. CT: Alon Hazan.

Romania (5-3-2): Moldovan; Manea, Burca, Nedelcearu, Dragusin, Sorescu; Hagi, Stanciu, Screciu; Alibec, Coman. CT: Eduard Iordanescu.

Dove vederla in TV

Israele-Romania sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 18 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte per Israele-Romania

Per i bookmaker si preannuncia una partita all’insegna del massimo equilibrio. La vittoria interna è proposta a quota 2.85 su AdmiralBet e a quota 2.87 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.25, la vittoria esterna bancata a quota 2.45.

Pronostico per questa partita di Euro 2024

Per la nazionale israeliana un solo risultato utile è possibile, la vittoria. Sfruttando poi l’ultima partita da giocare contro Andorra, con un successo si potrebbe qualificare per Euro 2024.

Alla Romania basta non perdere per qualificarsi, con una sconfitta il compito si complica, visto che l’ultimo match sarà in casa contro la Svizzera.

Pronostico GOL SI a quota 1.95 su Unibet e a quota 2 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1