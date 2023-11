Per il gruppo A, di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024, si gioca il match tra Scozia e Norvegia. Pronostico Scozia-Norvegia di Euro 2024, quote scommesse e risultato esatto per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle due nazionali?

La nazionale scozzese, ha già strappato il biglietto a Euro 2024, con la Spagna nel gruppo A. Nell’ultimo turno giocato è arrivato il pareggio 2 a 2 ottenuto nei minuti di recupero in Georgia.

La Norvegia arriva in Scozia, terza in classifica e ormai fuori dai giochi per la qualificazione a Germania 2023, dopo la sconfitta interna subita nell’ultimo turno 1 a 0 contro la Spagna.

Le probabili formazioni di Scozia-Norvegia

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Tierney, Souttar, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Solbakken, Haaland, Elyounoussi.

Dove vederla in TV

Scozia-Norvegia sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 19 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Scozia-Norvegia

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria interna della nazionale scozzese. Vittoria interna vincente offerta a quota 2.05 su Unibet e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, il colpo esterno pagato a quota 3.80.

Pronostico per questa partita di Euro 2024

Partita tra due nazionali, che non hanno più nulla da chiedere in questo girone di qualificazione ai campionati europei.

Pronostico GOL SI a quota 1.83 su Admiralbet e a quota 1.85 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-0