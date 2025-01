L’anticipo della sedicesima giornata del campionato di calcio tedesco di Bundesliga, si gioca venerdì 10 gennaio 2024, allo stadio Signal Iduna Park e vede i padroni di casa del Borussia Dortmund ospitare i campioni in carica del Bayer Leverkusen. Pronostico Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen di Bundesliga del 10/01/2025.

Lo stato di forma delle due squadre in Bundesliga

I padroni di casa del Borussia Dortmund, arrivano a questa partita casalinga valida per la sedicesima giornata di Bundesliga, quinti in classifica con 25 punti, a pari merito con Magonza e Werder Brema. La squadra giallonera, arriva da una striscia di 5 risultati utili, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi.

La squadra ospite del Bayer Leverkusen, allenata dal tecnico Xabi Alonso, di punti in classifica ne ha conquistati 32, e si trova seconda in classifica, staccata di 4 lunghezze, dalla capolista Bayer Monaco. La squadra campione in carica di Germania, viene da 5 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in casa, contro il Friburgo per 5 a 1.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Nmecha; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface. Allenatore: Alonso.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio di Bundesliga, valida per la sedicesima giornata di campionato italiano, tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, sarà trasmessa in diretta TV su SKY dalle ore 20.30, di venerdì 10 gennaio 2025.

Le quote offerte dai bookmaker per Dortmund-Leverkusen

Andiamo a scoprire le quote offerte dai principali bookmaker, per questo match di calcio in Bundesliga, valido per la sedicesima giornata di campionato e vedono favorita leggermente la vittoria esterna del Leverkusen contro il Borussia.

La vittoria interna della Borussia Dortmund è offerta a quota 2.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.75, mentre il successo esterno della Bayer Leverkusen, si gioca a quota 2.35.

Pronostico Borussia-Bayer di Bundesliga del 10/01/2025

Partita di “cartello” del campionato tedesco di Bundesliga, tra Borussia Dortmung e Bayer Leverkusen. Entrambe le formazioni sono in forma e vengono da una striscia di risultati utili consecutivi.

Pronostico: GOL SI + OVER 2.5 a quota 1.80 su Betway

Scommessa Speciale: Vittoria Bayer Leverkusen + GOL SI a quota 4.00 su Bet365

Risultato Esatto di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Bundesliga, tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, vi consigliamo questa rosa di possibili risultati finali per questa partita di calcio. 2-2/3-2/2-3