Pronostico Napoli-Barcellona, guida alle scommesse di Champions League

In un momento non facile per il Napoli, con il secondo cambio di allenatore della stagione, arriva mercoledì 21 febbraio 2024, l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in casa contro in Barcellona.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Napoli arriva a questa andata degli ottavi di finale di Champions League, in pessime condizioni sia fisiche che mentali della squadra Campione d’Italia in carica e solo al nostro posto in classifica, staccata di 27 punti dalla capolista Inter e con un nuovo tecnico Francesco Calzona.

Il Barcellona arriva in Italia, al terzo posto nel campionato spagnolo di La Liga, staccato di 8 lunghezze dal Real Madrid primo. Nelle ultime 4 partite giocate, sono arrivati 10 punti con 3 vittorie e un pareggio interno contro il Granada.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

Quote offerte da bookmaker per Napoli-Barcellona

Le quote offerte dai bookmaker per Napoli-Barcellona, prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria interna è bancata a quota 2.70 su Snai e a quota 2.75 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 2.45.

Pronostico Napoli-Barcellona

Partita imprevedibile questa tra Napoli e Barcellona. Gli azzurri arrivano a questo delicato match in una situazione non facile, il Barcellona invece è in ripresa dopo un mese di gennaio altalenante.

Pronostico Gol SI + Over 2.5 offerto a quota 2 sia su Betway che su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2