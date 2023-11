Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà impegnato in trasferta a Cadice, con l’obiettivo tre punti che porterebbero i blancos al comando della classifica per un giorno, in attesa del sorprendente Girona impegnato nel posticipo di lunedì sera. Pronostico Cadice-Real Madrid di La Liga, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cadice non attraversa un gran momento, per usare un eufemismo. L’ultima vittoria risale al 1 settembre in casa contro il Villarreal. Sono 10 i punti in classifica, di cui 9 ottenuti in casa.

Il Real Madrid ha 32 punti in classifica, due in meno del sorprendente Girona. In trasferta ne La Liga è la seconda miglior squadra, sempre dietro alla capolista.

Carlo Ancelotti ha problemi di formazione, soprattutto in attacco, dove è in dubbio Rodrygo, oltre all’assenza di Vinicius Jr.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Madrid

Cadice (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Fali, J. Hernández, Lucas Pires; Navarro, Escalante, Alcaraz, Alejo; Marti, C. Ramos.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti

Dove vederla in TV

Cadice-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 26 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Cadice-Real Madrid

Nettamente favoriti i blancos giocati vincenti a quota 1.49 su Unibet e a quota 1.48 su AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 4.50 su Unibet e a quota 4.45 su Marathonbet. La vittoria del Cadiz giocata a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Anche se è difficile ora pronosticare un Girona in versione “Leicester”, per il Real Madrid non vincere in questa gara comporterebbe un passo falso anche, se non soprattutto, nei confronti del Barcellona al momento terzo. Quindi andiamo con la vittoria del Real Madrid.

Pronostici: Vittoria Real Madrid

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2