Il sabato del calcio spagnolo della Liga, comincia in Catalogna, dove la capolista Girona ospita il Valencia. Girona-Valencia, pronostico, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Girona è primo in classifica il La Liga, con 35 punti insieme al Real Madrid. L’aggiancio dei blancos è arrivato nell’ultima giornata, dove la squadra allenata da Michel ha pareggiato 1-1 contro l’Athletic Bilbao.

L’unica sconfitta in campionato è arrivata proprio contro la squadra di Carlo Ancelotti in casa. Probabilmente dovrà fare a meno di Artem Dovbyk, l’ucraino è uno degli artefici di questo straordinario inizio di stagione con 7 gol e 4 assist in campionato.

Il Valencia è un lontano parente della squadra che ha partecipato più volte in Champions League, arrivando pure in finale.

Naviga a metà classifica e nell’ultima di campionato non è andato oltre lo 0-0 contro il Celta Vigo terzultimo. Solo una vittoria in trasferta, quest’anno in LaLiga, all’esordio in casa del Siviglia.

Le probabili formazioni di Girona-Valencia

Girona (4-4-2): Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Blind, Martinez; Savio, Garcia, Martin, Herrera; Tsygankov, Stuani.

Valencia (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Guerra, Pepelu; Perez, Almeida, Correia; Duro.

Dove vederla in TV

Girona-Valencia sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 2 dicembre dalle ore 14:00.

Quote offerte dai bookmakers per Girona-Valencia

Girona favorito dai bookmakers, e offerto vincente a quota 1.72 su Sisal e Marathonbet. Il pareggio è offerto a quota 3.95 su Unibet e a quota 3.88 su AdmiralBet. La vittoria del Valencia è data a quota 4.80

Pronostico per questa partita di LaLiga

Tutti si aspettano il calo del Girona, che potrebbe essere iniziato con il pareggio nell’ultima. La quota della vittoria non piace, nonostante la squadra di casa sia favorita, perchè comunque il Valencia ha una squadra “sulla carta” non inferiore. Ci piace una DC Combo con multigol in favore del Girona.

Pronostici: 1X+Multigol 2-5 a quota 1.55 su AdmiralBet e a quota 1.52 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0