Trasferta insidiosa per la capolista Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti, in questo turno, andrà a Siviglia sponda Betis per provare a mantenere il primato. Pronostico Betis-Real Madrid, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Betis è in un ottimo mento di forma. Se si esclude la sconfitta di Praga in Europa League, dove comunque è prima nel girone, i biancoverdi hanno ottenuto 14 risultati positivi nelle ultimi 15 gare ufficiali.

In campionato l’ultima sconfitta risale al 16 settembre in casa del Barcellona. In casa, in campionato, sono ancora imbattuti con 5 vittorie (le ultime quattro consecutive) e due pareggi.

Il Real Madrid non è assolutamente da meno. Solo una sconfitta in stagione, nel derby in casa dell’Atletico Madrid. Da quel momento 11 vittorie e 2 pareggi nelle 13 gare disputate tra tutte le competizioni.

Nonostante l’assenza per infortunio di Vinicius Jr., grazie soprattutto a Jude Bellingham i blancos sono riusciti a raggiungere in classifica il sorprendente Girona al comando.

Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid

Betis (4-3-3): Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Vinicius; Rodriguez, Isco, Roca; Diao Diaoune, Willian Jose, Perez.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Diaz, Kroos, Valverde, Bellingham; Joselu, Rodrygo.

Dove vederla in TV

Betis-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 9 dicembre dalle ore 16:15.

Quote offerte dai bookmakers per Betis-Real Madrid

Real Madrid favorito dalle quote dei bookmakers. Segno 1 bancato a 1.81 Marathonbet e 1.80 Sisal. Il pareggio è offerto a 3.85 Unibet e 3.82 Marathonbet. La vittoria del Betis è quotata a 4.40.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Non sarà una partita semplice per le merengues, condizionata anche dal fatto che domenica ci sarà la sfida al vertice tra gli eterni rivali del Barcellona ed il Girona. Non ci aspettiamo una partita ricca di gol, idea confermata dalle statistiche visto che il Betis è la squadra che ha subito meno in casa ne LaLiga, solo due.

Pronostico: Under 2.5 offerto a quota 2.08 su Unibet e a quota 2.04 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 0-2