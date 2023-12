Questo sabato, andrà in scena il big match di Liga spagnola, dove si affronteranno il Barcellona di Xavi, contro la sorpresa di Michel, il Girona. Pronostico Barcellona-Girona, big match di Liga spagnola del 10/12/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Barcellona, dopo la certa qualificazione agli ottavi di Champions League, ha un solo obiettivo ed è quello di battere il Girona questo sabato. e rilanciare la sua corsa in Liga.

Il Barca arriva a questa partita con dei risultati positivi, ma soprattutto con una grandissima vittoria arrivata contro l’Atletico Madrid.

Il Girona invece, sta sorprendendo tutti con i suoi risultati e la sua classifica, basti pensare che l’unica sconfitta del campionato è arrivata solo contro il Real Madrid.

Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Peña; Koundé, Araujo, Christensen, J.Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, J.Felix. All. Xavi.

Girona (4-1-4-1): Gazzaniga; Couto, E.Garcia, Blind, Miguel; D.Lopez; Tsygankov, A.Garcia, Martìn, Savio; Dobryk. All. Michel.

Dove vederla in TV

Barcellona – Girona, sarà trasmessa in diretta su Dazn, domenica 10 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Liga

I favoriti per la vittoria sono i blugrana, che vengono offerti vincenti a quota 1.50 su AdmiralBet e a quota 1.52 su Sisal, il pareggio invece si può trovare a quota 5.00, mentre la vittoria degli ospiti è bancata a quota 5.50.

Pronostico Barcellona-Girona

A differenza delle quote non ci aspettiamo una partita così scontata da parte del Barcellona. Il Girona ha dimostrato di saper preparare bene queste partite. Ci aspettiamo una partita frizzante, dove i goal sicuramente non mancheranno.

Pronostico: Goal Si a quota 1.70 su MarathonBet e a quota 1.72 su Unibet

Pronostico Special

Come pronostico special, decidiamo di prenderci la combo 1+goal a quota 3.00

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-1 / 2-1