Il Barcellona ospita il fanalino di coda dell’Almeria, in questo turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 dicembre 2023, del massimo campionato iberico. Pronostico Barcellona-Almeria, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I catalani del Barcellona, non attraversano un gran periodo di forma, nelle ultime 3 gare ufficiali sono arrivate 2 sconfitte ed un pareggio.

In campionato di Liga spagnola, è stata pesante la sconfitta contro il Girona in casa, risultato che ha allontanato ancora di più la squadra di Xavi dal primato.

Sicuramente non va molto meglio per l’Almeria, ultimo in classifica con 5 punti di cui solo 1 ottenuto in trasferta. Nonostante nell’ultimo precedente, dello scorso campionato, questa squadra è riuscita a vincere la sfida contro il Barcellona in casa, adesso le condizioni non sembrano essere le stesse.

Le probabili formazioni di Barcellona-Almeria

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.

Almeria (4-3-3): Maximiano; Pozo, Montes, Gonzalez, Akieme; Robertone, Melero, Lopy; Lazaro, Ramazani, Embarba.

Dove vederla in TV

Barcellona-Almeria sarà trasmessa, in diretta su DAZN, mercoledì 20 dicembre dalle ore 19:00.

Quote offerte dai bookmakers per Barcellona-Almeria

Nettamente favoriti i blaugrana per questa sfida a 1.16 Marathonbet e 1.15 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 9.00 Sisal e 8.90 Marathonbet. La vittoria dell’Almeria a 16.00 Unibet e 15.00 Sisal.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Ci aspettiamo il ritorno alla vittoria del Barcellona, ma la quota non regala proprio nulla. Puntiamo sul multigol 2-4 in loro favore, soglia superata dalla squadra di casa solo 2 volte in questa stagione.

Pronostico: Multigol Casa 2-4 a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.45 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1