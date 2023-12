La seconda forza del campionato di La Liga, il Real Madrid, giovedì 21 dicembre alle ore 21.30, gioca in trasferta ospite dell’Alaves, per la diciottesima giornata di campionato spagnolo di calcio. Alaves-Real Madrid di La Liga, pronostico, scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Alaves, arriva a questo difficile impegno interno, valido per la 18° giornata di Liga, al tredicesimo posto in classifica con 16 punti, a pari merito con il Siviglia e il Villarreal e viene dalla sconfitta subita nello scorso turno, per 3 a 0 dalla capolista Girona.

La squadra allenata dal tecnico italiano, Carlo Ancelotti, il Real Madrid, è al secondo posto in Liga, staccato dai 2 lunghezze dal sorprendente Girona. Nello scorso turno di campionato è arrivata la larga vittoria casalinga per 4 a 1 contro il Vallarreal.

Le probabili formazioni Alaves-Real Madrid

Alaves (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Marin, Duarte, Lopez; Guevara, Blanco; Gorosabel, Guridi, Rioja; Omorodion. All.: Garcia Plaza.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Rudiger, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All.. Ancelotti.

Dove vederla in TV

Alaves-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su DAZN, giovedì 21 dicembre dalle ore 21:30.

Quote offerte per questa partita

Per i bookmaker, Real Madrid ampiamente favorito per la vittoria di questa partita. Segno 2 pagato vincente a quota 1.57 su Unibet e a quota 1.58 su Admiralbet, il pareggio pagato a quota 4.05, la vittoria casalinga dell’Alaves pagata 6 volte la posta giocata.

Pronostico Alaves-Real Madrid di La Liga

Pensiamo che il Real Madrid non abbia molta difficoltà a portare via i 3 punti in questa trasferta ad Alaves.

Pronostico: 2+Over 1.5 a quota 1.90 su Sisal e su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 0-3