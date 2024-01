Scontro con punti fondamentali in palio per la zona salvezza a Granada, dove i padroni di casa, mercoledì 3 gennaio 2024, ospitano il Cadice in questo primo mercoledì del 2024. Granada-Cadice probabili formazioni, pronostico special e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Granada è al penultimo posto in classifica della Liga spagnola con solo 8 punti, con la seconda peggior difesa del campionato e 7 di questi conquistati tra le mura amiche.

Nell’ultima partita del 2023, ha perso nettamente il derby andaluso contro il Siviglia per 3-0 nel proprio stadio.

Il Cadice di Mister Sergio Gonzales, è in striscia aperta di 5 pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Real Sociedad.

Quart’ultimo posto in classifica a 15 punti, il peggior attacco del campionato insieme all’Alaves ed un ruolino di marcia in trasferta che recita 5 sconfitte e 4 pareggi, di cui 3 nelle ultime, nelle 9 gare fin qui disputate lontano da casa.

Le probabili formazioni di Granada-Cadice

Granada (4-4-2): Ferreira; Neva, Torrente, Miquel, Sanchez; Puertas, Ruiz Alonso, Gumbau, Villar; Boye, Martinez.

Cadice (4-4-2): Gil; Carcelen, Fali, Chust, Pires; Alejo, Alcaraz, Alex, Navarro; De La Flor, Gomez.

Dove vederla in TV

Granada-Cadice sarà trasmessa, in diretta su DAZN, mercoledì 3 gennaio dalle ore 17:00.

Quote offerte dai bookmakers per Granada-Cadice

Favorito il Granada dalle quote a 2.25 AdmiralBet e 2.21 Marathonbet. Il pareggio è offerto a 3.18 Sisal e 3.15 AdmiralBet, la vittoria del Cadice è quotata a 3.60

Pronostico per questa partita di LaLiga

Ci potrebbe essere il riscatto dei padroni di casa, dove tra le fila giocano un paio di ex della nostra Serie A. Il problema in questo tipo di incontri è che non è semplice dare fiducia ad una squadra che non è abituata a vincere. Per questo puntiamo su un pronostico più “safe” come l’Under 2.5, visto che la posta in palio è elevata.

Pronostico: Under 2.5 a quota 1.62 Admiralbet, e a quota 1.60 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0