Sfida tra due piazze importanti del calcio spagnolo quella tra il Celta Vigo ed il Betis Siviglia, allenati rispettivamente da Rafa Benitez e Manuel Pellegrini, due allenatori di grande esperienza internazionale. Pronostico Celta Vigo-Betis di La Liga, scommesse e formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Celta Vigo si può facilmente dire che non sta rispettando le attese di inizio stagione. La squadra è al terzultimo posto in classifica con 13 punti, 5 dei quali ottenuti nelle ultime tre partite giocate in casa.

Un magrissimo bottino, per una squadra con una rosa dal potenziale di più alta classifica ed allenata da un tecnico esperto come Rafa Benitez.

Va meglio per il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. I biancoverdi, spesso oscurati dalle vittorie in Europa dei cugini biancorossi, in questa stagione si stanno prendendo una bella rivincita sull’altra squadra della capitale andalusa in campionato.

Settimo posto il La Liga a 28 punti, 3 dietro al Real Sociedad, striscia aperta di 13 risultati utili consecutivi, dove è la squadra che ha pareggiato più volte (10) di cui le ultime 4 partite disputate.

Rammarico per il cammino in Europa League, dove una qualificazione quasi certa con 9 punti nelle prime 4 gare, si è trasformata in un incubo per via delle due sconfitte negli ultimi due turni.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Betis

Celta Vigo (4-4-2): Guaita; Vazquez, C. Dominguez, Nunez, Sanchez; Mingueza, Dotor, Tapia, Cervi; Douvikas, Larsen.

Betis (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Sokratis, Miranda; Altamira, Carvalho; Diao, Isco, Perez; Willian Jose

Dove vederla in TV

Celta Vigo-Betis sarà trasmessa, in diretta su DAZN, mercoledì 3 gennaio dalle ore 19:15.

Quote offerte dai bookmakers per Celta Vigo-Betis

Offerta in lavagna di sostanziale equilibrio per questa sfida: Celta Vigo vincente a quota a 2.45 Sisal e 2.43 Unibet, pareggio a quota 3.40 Marathonbet e 3.35 Unibet, vittoria Betis a quota 2.90.

Pronostico per questa partita di LaLiga

La voglia di accendere il pareggio è tanta, vista le premesse in questo incontro. Per chi crede nella statistica il famoso chippino può essere investito. Un pronostico più sicuro, da mettere in una multipla può essere l’Under 3.5, da trasformare in 2.5 per chi piace alzare la posta in gioco.

Pronostico da Multipla: Under 3.5 a quota 1.30 su Unibet e AdmiralBet

Pronostico: X a quota 3.40

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-2