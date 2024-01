Per la diciannovesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, mercoledì 3 gennaio 2024, è in programma il big match tra la capolista Giorona e l’Atletico Madrid, terza forza in classifica. Pronostico Girona-Atletico Madrid, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Girona sta veramente impressionando tutta La Liga, i ragazzi di Michel Angel Sanchez Munoz, sono primi in classifica a pari punti con il Real Madrid e sono reduci da 45 punti in 18 partite, ebbene si, il Girona ha perso una sola partita proprio contro il Real Madrid.

L’Atletico Madrid, si presenta a in Catalogna, reduce da 4 risultati utili nelle ultime 5 partite e al terzo posto in classifica con 38 punti, a pari merito con il Barcellona, ma a meno 10 dalla coppia al comando della Liga.

Le probabili formazioni di Girona-Atletico Madrid

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Eric Garcia, Lopez, Blind; Couto, Martin, Aleix Garcia, Gutierrez; Torre, Dovbyk, Savio.

ATLETICO MADRID (5-4-1): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Lino; Griezmann, De Paul, Koke, Riquelme; Morata.

Dove vederla in TV

Girona-Atletico Madrid sarà trasmessa, in diretta su DAZN, mercoledì 3 gennaio dalle ore 21:30.

Quote scommesse Girona-Atletico Madrid

La favorita per la vittoria è il Girona, che troviamo offerta vincente a quota 2.55 sia su Sisal che su Unibet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria dell’Atletico Madrid la troviamo a quota 2.63.

Pronostico Girona-Atletico Madrid

Ci aspettiamo una partita molto chiusa, dove entrambi le formazioni non vorranno rischiare. Entrambe le squadre segnano tanto e dunque decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI a quota 1.60 su Marathonbet e Admiralbet.