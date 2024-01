Trasferta insidiosa per il Barcellona di Xavi, il quale deve puntare con forza ad i tre punti per cominciare bene il 2024 e non perdere ulteriore terreno rispetto a Real Madrid e Girona. Pronostico Las Palmas-Barcellona, quote scommesse, probabili formazioni e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Las Palmas è una delle sorprese di questa stagione in Spagna. A metà classifica con 25 punti, di cui 15 ottenuti in casa, la squadra di Francisco Javier Garcia Pimienta, in questo girone di andata, si è dimostrata un’avversaria scomoda per chiunque.

Nelle ultime due un solo punto ottenuto, con l’ultima partita persa a Bilbao contro la squadra più in forma a fine 2023.

Il Barcellona ha chiuso l’anno con la vittoria, sofferta più del previsto, contro l’ultima in classifica Almeria. I catalani sembrano lontani parenti della squadra “fresca” vista ad inizio stagione, tanto che dopo la sconfitta in casa contro il Girona ed il pareggio in casa del Valencia in La Liga, ce stato qualche rumors sulla solidità della panchina di Xavi.

Sono 8 i punti di distacco dalla coppia capolista ed inizia ad essere un margine importante per le ambizioni da titolo.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Barcellona

Las Palmas (4-5-1): Álvaro Valles; Araujo, Saúl Coco, Álex Suárez, Sinkgraven; Loiodice, Kirian, Javi Munoz, Jonathan Viera, Munir; Perrone.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.

Dove vederla in TV

Las Palmas-Barcellona sarà trasmessa, in diretta su DAZN, giovedì 4 gennaio dalle ore 21:30.

Quote offerte dai bookmakers per Las Palmas-Barcellona

Barcellona favorito per questo incontro, offerto vincente a quota 1.55 AdmiralBet e Sisal. Il pareggio è offerto a quota 4.35 Unibet e a quota 4.30 Marathonbet, la vittoria del Las Palmas è offerta a quota 6.

Pronostico per questa partita di La Liga

Il Las Palmas non ha mai vinto uno scontro diretto contro il Barcellona in questo millennio, questo potrebbe già dire tanto in fase di pronostico.

Ci sembra un filino alta la quota dell’Under 3.5 per questo incontro. Il Las Palmas è la seconda miglior difesa del campionato, dietro solo al Real Madrid e dei 15 gol subiti solo 5 sono stati segnati dagli avversari nello stadio de Gran Canaria.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.43 Unibet e a quota 1.41 Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-1