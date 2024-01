Per la diciannovesima giornata di La Liga di calcio spagnola, giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 17, la squadra basca dell’Osasuna di Pamplona, ospita l’Almeira. Pronostico Osasuna-Almeira di La Liga, guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Osasuna di Pamplona, è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite di La Liga giocate e al momento si trova in dodicesima posizione con 19 punti, con 5 punti di vantaggio sulla zona salvezza.

l’Almeria, allenata dal tecnico Gaizka Garitano, non ha ancora trovato una vittoria in La Liga, dopo 18 partite giocate e al momento si trova in ultima posizione con solo 5 punti e con ormai un piede in Seconda Divisione. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate, finì 3-1 per l’Osasuna.

Le probabili formazioni di Osasuna-Almeira

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, D. Garcia, Cruz, Pena; Ibanez, Torro, Gomez; Avila, R. Garcia, Budimir.

ALMERIA (3-4-3): Maximiano; Chumi, Montes, Gonzalez; Pozo, Lopy, Puigmal, Akieme; Arribas, Embarba, Baptistao.

Dove vederla in TV

Osasuna – Almeria sarà trasmessa in diretta su Danz Giovedì 4 gennaio dalle ore 17.00.

Quote Scommessa La Liga

La favorita per la vittoria per i bookmaker è l’Osasuna, che troviamo offerta vincente a quota 1.70 su Admiralbet e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.80, mentre la vittoria dell’Almeria, la troviamo pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico Osasuna-Almeira

Ci aspettiamo una partita molto chiusa, priva di spettacolo, dove non vediamo ancora un Almeria pronta per portare a casa punti.Decidiamo di puntare sull’1 fisso a quota 1.70.