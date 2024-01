Siviglia-Athletic Bilbao, pronostico e quote scommesse

L’Athletic Bilbao, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, è di scena giovedì 4 gennaio 2024, sul difficile campo del Siviglia, per la diciannovesima giornata di La Liga. Siviglia-Athletic Bilbao, pronostico, quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia è reduce da quattro sconfitte nelle ultime 5 partite di La Liga giocate, l’ultima subita in trasferta a Madrid contro l’Atletico per 1 a 0, e al momento si trova sedicesima in classifica con soli 16 punti.

L’Atletico Bilbao, sta giocando un grandissimo campionato e al momento è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e addirittura ha battuto l’Atletico di Madrid 2-0.

La squadra basca è al momento quinta in classifica con 35 punti e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. L’ultima volta che si sono affrontate queste sue squadre risale a aprile dove vinse il Siviglia 0-1.

Le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmtrovic; Juanlu, Sergio Ramos, Gudelj, Pedrosa; Torres, Soumare, Rakitic; Suso, Ocampos. Oliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Sanchez Flores

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Paredes, Vivian, Yuri; Prados, Ander Herrera; Nico Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Valverde

Dove vederla in TV

Siviglia – Atletico Bilbao sarà trasmessa in diretta su Danz Giovedì 4 gennaio dalle ore 19.15.

Quote Scommessa La Liga

La favorita dalle case di scommessa per la vittoria è l’Atletico Bilbao, che troviamo offerto vincente a quota 2.45 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria del Siviglia la troviamo a quota 2.90

Pronostico Siviglia – Atletico Bilbao

Ci aspettiamo una partita molto scintillante, dove il Siviglia ha sicuramente bisogno di dimostrare ai suoi tifosi di casa qualcosa. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI a quota 1.80 su Marathonbet e su Admiralbet