L’anticipo della ventesima giornata di calcio spagnolo di La Liga, è in programma venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21, tra Siviglia e Alaves. Pronostico Siviglia-Alaves, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia al momento sta arrancando in sedicesima posizione in classifica di La Liga, con 16 punti, ed è reduce da solo 1 vittoria nelle ultime 5 partite giocate.

La formazione ospite dell’Alaves, è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 gare giocate e al momento si trova in quindicesima posizione con 17 punti. L’ultimo precedente tra queste due squadre, risale a agosto, dove vinse l’Alaves 4-3.

Le probabili formazioni di Siviglia-Alaves

SIVIGLIA: Dmitrovic; Juanlu, Bade, Ramos, Salas, Pedrosa; Sow, Rakitic, Suso; Ocampos, Mir

ALAVES: Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, J Lopez; Blanco, Guevara; Rioja, Benavidez, Rebbach; Omorodion

Dove vederla in TV

Siviglia – Alaves sarà trasmessa in diretta su Danz, venerdì 12 gennaio dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Siviglia, che troviamo offerta vincente a quota 1.95 su Sisal e su Goldbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria dell’Alaves è pagata a quota 4.30.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ci aspettiamo una partita dove il Siviglia vorrà portare a casa i 3 punti senza rischiare ancora una sconfitta in casa davanti ai proprio tifosi. Decidiamo di prenderci la vittoria del Siviglia a quota 1.95.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-0 / 1-1