Domenica 14 gennaio 2024, alle ore 20, andrà in scena la finale della Supercoppa spagnola, dove si affronteranno Real Madrid contro Barcellona. Pronostico Real Madrid-Barcellona, finale di Supercoppa spagnola del 14/01/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid prima in classifica il La Liga, arriva a questa partita con l’ultima sconfitta che risale addirittura a settembre, contro l’Atletico Madrid.

In semifinale i ragazzi di Carlo Ancelotti, hanno dovuto vincere in rimonta sempre con l’Atletico per raggiungere questa finale di Supercoppa.

Il Barcellona al momento si trova in terza posizione nel campionato ed è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

L’ultimo precedente tra questo due squadre risale a ottobre, dove vinse il Real Madrid 1-2.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.

Dove vederla in TV

Real Madrid – Barcellona sarà trasmessa in diretta su Tele Lombardia, domenica 14 gennaio dalle ore 20.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Real Madrid che troviamo vincente a quota 2.38 su Betway e a quota 2.40 su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria del Barcellona a quota 2.75.

Pronostico Real Madrid – Barcellona

Ci aspettiamo una partita aperta, dove entrambe le squadre vorranno portare a casa il risultato. Il Real Madrid ha molta esperienza in questi match, dunque decidiamo di prenderci la quota Real Madrid alzerà la coppa a 1.75.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo X + goal SI nei novanta minuti a quota 5.00 su Goldbet e su Sisal