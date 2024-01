Per la ventesima giornata di calcio spagnolo di La Liga, domenica 14 gennaio 2024, la capolista Girona è ospite dell’Almeira. Almeira-Girona di La Liga, pronostico e quote scommesse per questa partita di calcio spagnolo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Almeria ultima in classifica, con soli 5 punti in La Liga, è reduce da 7 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 9 partite.

Il Girona, è in testa alla classifica con 48 punti, a pari merito con il Real Madrid. Il Girona sta veramente impressionando, ed è reduce da cinque risultati utili nelle ultime 5 partite. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a ottobre, dove vinse il Girona 5-2.

Le probabili formazioni di Almeira-Girona

Almeria (4-3-3): Maximiano; Pozo, Montes, Gonzalez, Akieme; Robertone, Melero, Lopy; Lazaro, Ramazani, Embarba.

Girona (4-4-2): Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Blind, Martinez; Savio, Garcia, Martin, Herrera; Tsygankov, Dovbyk.

Dove vederla in TV

Almeria – Girona sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 14 gennaio dalle ore 14.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Girona, che troviamo vincente a quota 1.70 su Sisal e su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria dei padroni di casa, viene data in lavagna a quota 4.30.

Pronostico Almeira-Girona

Ci aspettiamo una partita chiusa, dove entrambe le squadre hanno bisogno di ottenere punti. Visto però il rendimento completamente diverso delle due formazioni, decidiamo di dare fiducia al Girona e di prenderci il 2 fisso a quota 1.70.