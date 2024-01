La rincorsa al Girona capolista del Real Madrid fa tappa a Las Palmas. Una trasferta in programma sabato 27 gennaio 2024 che può nascondere diverse insidie per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Las Palmas-Real Madrid, quote scommesse e pronostico di La Liga.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Las Palmas sta vivendo una delle sue migliori stagioni nella massima serie iberica. Con 31 punti è a soli 5 punti dal Real Sociedad sesto in classifica.

In questo nuovo anno, dopo le sconfitte contro Barcellona e Tenerife in Coppa del Rey, sono arrivate due vittorie convincenti con Villareal e Rayo Vallecano.

Il Real Madrid ha iniziato il 2024 alzando un trofeo, la Supercoppa battendo in finale il Barcellona 4-1. Le ultime partite affrontate dai blancos sono state significative.

In Coppa del Rey è arrivata la sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid e nell’ultima di campionato è arrivata la rimonta al Santiago Bernanbeu contro l’Almeria ultimo in classifica in La Liga.

Partita nella quale ci sono stati errori arbitrali, compreso il VAR, in favore dei blancos che hanno scatenato le polemiche in Spagna e non solo.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Real Madrid

Las Palmas (4-5-1): Álvaro Valles; Araujo, Saúl Coco, Álex Suárez, Sinkgraven; Loiodice, Kirian, Javi Munoz, Jonathan Viera, Munir; Perrone.

Real Madrid (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Dove vederla in TV

Las Palmas-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 27 gennaio dalle ore 16:15.

Quote offerte dai bookmakers per Las Palmas-Real Madrid

Favoriti i blancos per la vittoria in questo incontro a quota 1.45 su Betway e su Snai, il pareggio è quotato a 4.75 su Admiralbet e Sisal, la vittoria del Las Palmas è pagata 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Nonostante le difficoltà nelle ultime uscite del Real Madrid ci aspettiamo una vittoria da parte di Jude Bellingham e compagni. Come pronostico proviamo un insolito Under 3.5, visto che si affrontano le migliori difese del campionato e soprattutto in casa il Las Palmas segna e subisce pochissimo.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.45 su AdmiralBet e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 0-1