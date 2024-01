Per la ventiduesima giornata di calcio spagnolo di La Liga, il Barcellona ospita il Villarreal, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 18.30. Barcellona-Villarreal di La Liga, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Barcellona si presenta a questo match casalingo di La Liga, al terzo posto in classifica con 44 punti, a meno 8 dalla capolista Girona. Nelle ultime 3 partite di campionato giocate, sono arrivate altrettante vittorie, l’ultima in trasferta per 4 a 2 a Siviglia contro il Betis.

La squadra ospite del Villarreal, è al quattordicesimo posto in classifica con 20 punti, a pari merito con il Maiorca e con 5 punti di vantaggio sulla zona salvezza. Nell’ultimo turno giocato è arrivato proprio il pareggio contro il Maiorca.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

Barcellona (4-3-3): Pena; Sergi Roberto, Koundè, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Ferran Torres.

Villarreal (4-3-3): Jorgensen; Mandi, Albiol, Cuenca, Pedraza; Baena, Parejo, Capoue; Moreno, Sorloth, Pino.

Dove vederla in TV

Barcellona – Villareal sarà trasmessa in diretta su Dazn, sabato 27 gennaio dalle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmaker

La squadra favorita per la vittoria è il Barcellona, che troviamo offerta vincente a quota 1.33 su Sisal e a quota 1.34 su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.75, mentre la vittoria del Villarreal, viene data in lavagna a quota 8.50.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove comunque vediamo un dominio da parte dei padroni di casa.

Decidiamo di prenderci però l’esito GOAL dato le tante partite giocate ravvicinate dal Barcellona, dunque puntiamo il goal a quota 1.58 su Admiralbet e su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-0