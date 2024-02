Per la ventitreesima giornata di calcio spagnolo di La Liga, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 18.30, la squadra di casa dell’Alaves, ospita i campioni di Spagna in carica del Barcellona. Pronostico Alaves-Barcellona, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Alaves, di Luis Garcia Plaza, al momento si trova in undicesima posizione con 26 punti a pari merito con Osasuna, ed è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite in Liga giocate.

Il Barcellona di Xavi, è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite in Liga, ma soprattutto si trova in quarta posizione, a pari punti con l’Atletico Madrid e in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Alaves-Barcellona

Alaves (4-2-3-1): Sivera, Gorosabel, Marin, Abqar, Lopez; Guridi, Guevara; Sola, Hagi, Rioja; Kike.

Barcellona (4-3-3): Pena; Sergi Roberto, Koundè, Araujo, Cancelo; Gundogan, Pedri, De Jong; Yamal, Lewandowski, Ferran

Dove vederla in TV

Alaves-Barcellona sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 3 febbraio 18.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Barcellona che troviamo a quota 1.80 su Snai e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria dell’Alaves la troviamo in lavagna a quota 4.50.

Pronostico Alaves-Barcellona

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, poiché il Barcellona storicamente ha sempre fatto fatica in questo campo.

Decidiamo comunque di dare fiducia al Barca e ci prendiamo il 2 fisso a quota 1.80

Pronostico Special

Come pronostico special, decidiamo di prenderci la combo 2+Goal a quota 3.25 su Betway e su Admiralbet