Il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, questa sera è in programma allora ore 21, il match tra i padroni di casa del Vallecano e il Siviglia. Pronostico Vallecano-Siviglia, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Vallecano, arrivano a questo match casalingo di La Liga, al tredicesimo posto in classifica con 24 punti, a pari merito con il Villarreal e con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il Siviglia allenata dal tecnico Quique Sanchez Flores, è in piena zona per non retrocedere con 17 punti, a pari merito con il Cadice. Nelle ultime 5 partite giocate, sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio in casa 1 a 1 contro l’Osasuna.

Probabili formazioni

RAYO VALLECANO (3-4-3): Dimitrievski; Aridane, Lejeune, Espino; Ratiu, U Lopez, Valentin, Chavarria; Palazon, Camello, A Garcia. Allenatore: Francisco.

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Bade, Nianzou, Marcao; Navas, Torres, Agoume, Soumare, Acuna; Romero, Ocampos. Allenatore: Quique Sanchez Flores.

Dove vederla in TV

Vallecano-Siviglia sarà trasmessa in diretta su Dazn lunedì 5 febbraio dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmaker per Vallecano-Siviglia

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Vallecano che troviamo offerto vincente a quota 2.10 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria del Siviglia viene data in lavagna a quota 3.60 circa.

Pronostico Vallecano-Siviglia di La Liga

Ci aspettiamo una partita molto chiusa, dove entrambe le squadre hanno bisogno di portare a casa punti importanti.

Decidiamo di dare fiducia al Siviglia e di prenderci l’X2 che troviamo a quota 1.70 su Betway e a quota 1.73 su Admiralbet