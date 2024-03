L’anticipo della ventottesima giornata del campionato spagnolo di calcio in La Liga, vede il Barcellona, terza forza del campionato affrontare in casa il Maiorca. Pronostico Barcellona-Maiorca, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Barcellona arriva a questa gara interna di La Liga, contro il Maiorca, con la testa già rivolta alla partita di Champions League contro il Napoli. Nelle ultime 5 gare di campionato giocate, sono arrivati 11 punti, con 3 vittorie e 2 pareggi.

Il Maiorca di Mister Javier Aguierre, è al quattordicesimo posto in classifica con 27 punti, a pari merito con il Siviglia, con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Cadice.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo; Lopez, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Sanchez, Van der Heyden, Raillo, Nastasic, Lato; D. Rodriguez, Morlanes, Mascarell; Larin, Muriqi.

Dove vederla in TV

Barcellona – Maiorca, sarà trasmessa in diretta venerdì 8 marzo su Dazn.

Quote offerte dai bookmakers per Barcellona-Maiorca

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Barcellona che troviamo bacata vincente a quota 1.45 su Snai e a quota 1.48 su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.50, mentre la vittoria del Maiorca viene inserita in lavagna a quota 6.50.

Pronostico Barcellona-Maiorca

Ci aspettiamo una partita dominata dai padroni di casa, i catalani non possono allontanarsi dal Girona che al momento si trova in seconda posizione. Il nostro pronostico è 1+2-5 goal a quota 1.80 su Betway e a quota 1.85 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 3-1 / 2-1