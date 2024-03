Per la trentesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, la seconda forza del campionato, il Barcellona ospita la squadra delle isole Canarie, il Las Palmas. Pronostico Barcellona-Las Palmas di La Liga del 30/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Barcellona, allenata dal tecnico Xavi, ha raccolto 13 punti, nelle ultime 5 partite di La Liga giocate, frutto di 4 vittorie e un pareggio, ed è ora al secondo posto in classifica con 64 punti, a meno 8 dalla capolista Real Madrid.

Il Las Palmas arriva in Catalogna, per giocare questo match contro il Barcellona, undicesima in classifica con 37 punti, ma con solo 2 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, con 2 pareggi e 3 sconfitte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Las Palmas

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Torres, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

Las Palmas (4-5-1): Álvaro Valles; Araujo, Saúl Coco, Álex Suárez, Sinkgraven; Loiodice, Kirian, Javi Munoz, Jonathan Viera, Munir; Perrone.

Dove vederla in TV

Barcellona – Las Palmas, sarà trasmessa in diretta su Dazn, domenica 30 Marzo dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questo match di La Liga

La favorita per la vittoria è il Barcellona, che troviamo bancata a quota 1.25 sia su Snai che su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 6.50, mentre la vittoria del Las Palmas, viene inserita in lavagna a quota 10.00.

Pronostico Barcellona-Las Palmas

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo comunque il Barcellona favorito alla lunga. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI, che troviamo a quota 1.80 su Betway e su Sisal